"Їх не шкода": у ГУР назвали три основні цілі атак БПЛА на російські міста

За словами керівника розвідки Кирила Буданова, головними завданнями є виснаження російської системи протиповітряної оборони, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників та завдання шкоди військовим виробничим об'єктам.

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Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов виділив три ключові цілі запуску безпілотних літальних апаратів у бік Росії. Він наголосив на необхідності виведення агресивної країни із "зони комфорту". Про це він розповів в інтерв'ю Буданова The Economist.

За його твердженням, одним із завдань є ослаблення російської ППО. Крім того, також ставлять за мету нейтралізувати військовий транспорт і бомбардувальники, а також завдати шкоди військовим виробничим об'єктам, як це було продемонстровано в нещодавньому ударі по заводу, який виробляє ракетне паливо у Тверській області.

"Ми хочемо вивести їх (росіян — ред.) із зони комфорту", — підкреслив Буданов.

За словами Буданова, вторинна мета запуску безпілотників — психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Буданов упевнений, що "безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій".

"Безпілотники не мають страху, їх не шкода", — наголосив він.

Нагадаємо, 16 вересня в Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр у районі Капучіно. За словами місцевих жителів, вони почули вибух, після чого почалася пожежа. Російські пабліки написали, що вогонь охопив площу 1 000 квадратних метрів.

В Орловській області РФ 17 вересня внаслідок атаки безпілотника на нафтобазі спалахнула пожежа.