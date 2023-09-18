У Донецьку пролунав вибух: під удар потрапила будівля окупаційної адміністрації (відео)

Російські пропагандисти повідомили про "незначні пошкодження" будинку, в якому розташувалася окупаційна адміністрація Донецької області. Тим часом у Мережі з'явилися кадри з місця подій.

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У понеділок, 18 вересня, з'явилися повідомлення про обстріл центру окупованого Донецька. Про це написало російське агентство "РИА Новости".

За словами пропагандистів, будівля, у якій розташувалася окупаційна адміністрація, зазнала "незначних пошкоджень".

У мережі також з'явилися відео, на яких видно сильне задимлення в центрі міста, а також вибиті вікна й осколки.

Виконувач обов'язків глави окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі заявив, що, за попередньою інформацією, унаслідок нібито обстрілу центру Донецька загиблих і поранених немає.

Водночас у Telegram-каналі "Типичный Донецк" повідомили, що, за їхніми даними, постраждали щонайменше двоє людей.

За даними Telegram-каналу Mash, у момент удару в будівлі окупаційної адміністрації перебувала тільки охорона.

Нагадаємо, 17 вересня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи з боку мису Фіолент. Жителі захопленого російськими військами міста поскаржилися на "моторошні звуки".

Раніше, 13 липня, ми повідомляли, що вибух стався в тимчасово окупованому Маріуполі, після чого окупанти вивели в повітря свою авіацію.