На Закарпатті засудили батька двох дітей, який відмовився від мобілізації через хвороби

Чоловік неодноразово лікувався на стаціонарі через проблеми з нирками, які має з дитинства. Попри це ВЛК визнала його здоровим, і згодом українець опинився на лаві підсудних.

Related video

Батько двох дітей відмовився від мобілізації через те, що має проблеми з нирками з дитинства. Водночас військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

30 травня ВЛК визнала українця придатним до служби під час воєнного стану, але громадянин з висновком медиків не погодився та написав відмову від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав вину та розкаявся, а також попросив суворо не карати. З його слів, причиною відмови послугували хвороби нирок, які він має з дитинства.

Як виявилось, обвинувачений неодноразово лікувався на стаціонарі. Йому були поставлені лікарями гострий пієлонефрит та мікронефролітіаз (каміння у нирках). Окрім того, дружина чоловіка лікується у психотерапевта в обласній лікарні з діагнозом "генералізований панічний розлад з панічними атаками".

Суд визнав українця винним та покарав позбавленням волі на три роки, замінивши реальний строк на два роки іспитового.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилось відео, на якому люди у військовій формі жорстко затримують на зупинці чоловіка та намагаються заштовхнути його у машину. Очевидці звинуватили в інциденті представників Львівського ТЦК, там пообіцяли провести перевірку.

Правоохоронці викрили в Одесі керівницю медзакладу, яка разом зі спільниками продавала ухилянтам виписки з діагнозом "туберкульоз". За таку послугу жінка вимагала у "клієнтів" 1,5 тисячі доларів.