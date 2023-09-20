"Страшна реальність": для перемоги потрібно мобілізувати ще 500 тисяч, — екскомандир "Айдара"

За словами ветерана АТО і військового аналітика Євгена Дикого, брак техніки та авіації Україна змушена компенсувати кількістю людей на фронті. Однак у цьому Росія має перевагу.

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Військовий аналітик і колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий оцінив процес мобілізації в Україні та назвав кількість українців, яких необхідно призвати для успішного завершення війни. Про це він розповів в інтерв'ю медіа "Новинарня", опублікованому 19 вересня.

Мобілізація в Росії та Україні

Дикий звернув увагу на те, що Росія планує мобілізувати щонайменше 200 тисяч осіб. При цьому ЗС РФ і так має чисельну перевагу перед ЗСУ, з урахуванням того, що в деяких українських бригадах через недобір не вистачає третини від особового складу.

"Якщо не вдасться [протиставити щось мобілізації у РФ], ми програємо війну. У такому разі, це, можливо, буде навіть заслужено якоюсь мірою. Якщо ми не готові заплатити ту ціну, яка потрібна для перемоги, значить у нас не буде перемоги. І питання — чи доплатимо ми всю ціну, щоб усе-таки перемогти, чи виявиться, що ми не готові цю ціну доплатити, і виявиться, що нас просто арифметично в якийсь момент не вистачило українців, готових повоювати", — зазначив Дикий.

Скільки потрібно мобілізувати українців

На думку аналітика, головна перевага росіян перед Україною — чисельна перевага, яку Україна могла б компенсувати або кращим матеріально-технічним забезпеченням, або більшою кількістю військ.

"З урахуванням матеріально-технічного забезпечення, і це вже камінь у город союзникам, це додатково означає, що, на жаль, брак техніки, авіації тощо доводиться компенсувати саме єдиною нашою перевагою — живою силою. Це страшна реальність. Ми могли б воювати меншою кількістю людей, якби в нас було інше технічне забезпечення", — зазначив Дикий.

"Або ми успішно проведемо ще не одну хвилю мобілізації, і ще поставимо в стрій і одягнемо в піксель щонайменше півмільйона людей, — продовжив Дикий. — Що насправді при нашому населенні не така велика цифра".

При цьому, на думку аналітика, щоб завершити війну наступного року, необхідно поставити в стрій мільйон осіб.

Скільки людей не вистачає в бригадах ЗСУ

За словами Дикого, у більшості наших бригад, які були сформовані торік, через втрати й недобір комплектація становить дві третини від необхідного.

"Тобто ми вже зараз недобрали третину особового складу під ті завдання, які вже стоять", — резюмував Дикий.

Нагадаємо, Фокус розібрався, з якого віку зараз мобілізують чоловіків в Україні. У Верховній Раді ухвалили в першому читанні законопроєкт, який зменшить поріг призовного віку до 25 років, але чинності він ще не набув.