Ракетний обстріл України: ЗС РФ завдали 6 ударів по Харкову, постраждали цивільні

Російські окупанти обстріляли Харків, внаслідок атаки отримали поранення мирні мешканці. За даними ОВА, у місті пошкоджена цивільна інфраструктура.

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У Харкові пролунали кілька вибухів. Про це о 5:53 21 вересня повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — додав він.

Пізніше мер проінформував про щонайменше шість влучань у місті.

"За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі", — йдеться у публікації.

Згодом Терехов заявив, що внаслідок ранкового обстрілу у Харкові постраждали двоє людей. Вони були госпіталізовані.

"На місці "прильотів" працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки", — зазначив міський голова.

Інформацію про шість ударів по Харкову підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях влучань", — додав керівник ОВА.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі виданню "Суспільне Харків" повідомив, що внаслідок ударів ЗС РФ отримали поранення щонайменше двоє цивільних.

Нагадаємо, також ЗС РФ завдали ударів по Києву. Внаслідок ранкової атаки 21 вересня у столиці постраждали семеро людей. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілася СТО.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у деяких мікрорайонах Святошинського району столиці немає світла і води. У іншому районі — Шевченківському, уламки російської ракети пошкодили газову трубу.