"Обличчя видає все, тиск зростає": ЗМІ зібрали портрети Зеленського до і під час війни (фото)

За словами журналістів, на відміну від Черчилля, який у Другу світову ділив тягар відповідальності з британськими монархами, у Зеленського немає такого привілею.

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Нинішній тиждень видався досить напруженим для Володимира Зеленського, на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку він виглядав втомленим, розчарованим і часом злим лідером. Журналісти Sky News простежили за тим, як змінювався зовнішній вигляд президента України останнім часом.

Низка країн, судячи з усього, не тільки поставили свої інтереси вище за колективний мир і безпеку, а й встановили тісніші економічні зв'язки з Росією за останній рік. Так, Іран в ООН скористався можливістю, щоб покритикувати США за втручання у війну.

Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН

Позитивнішим видається те, що у Вашингтоні Зеленський зміг домогтися нового пакета допомоги для наступного етапу війни, але тлом став млявий прийом з боку Конгресу.

Зернова криза

Суперечки щодо зернових тарифів між Україною та Польщею, Словаччиною та Угорщиною також посилили напруженість на Заході.

Після майже двох років війни напруга на Зеленського продовжує зростати.

Володимир Зеленський

Дефіцит сну в поєднанні зі стресом та глибокими зморшками відбилися на його обличчі. Він проявив себе як винятково обдарований лідер воєнного часу, проте зараз у єдності західної коаліції проявляються тріщини.

Контрнаступ не призвів до великих проривів, як багатьом хотілося, і тепер президенту доводиться виносити критику своєї військової стратегії, зокрема і з боку західних союзників.

Володимир Зеленський

Незважаючи на відсутність військового бекграунду, Зеленському вдалося переконати світову спільноту в необхідності забезпечити Україну життєво важливим потоком військової та фінансової допомоги.

На відміну від Черчилля, який ділив тягар відповідальності з британськими монархами, у Зеленського немає такого привілею.

Хай там як, журналісти зазначають, що донедавна йому успішно вдавалося підтримувати потрібний дипломатичний тиск на того, на кого потрібно, і при цьому не викликати непорозумінь.

Володимир Зеленський і Джо Байден

У міру зростання тиску Зеленський, можливо, свідомо вдається до недипломатичної риторики, що посилило напруженість.

Автори публікації наводять як приклад нещодавню сварку з Польщею, Словаччиною та Угорщиною через зерновий експорт. І радять, незважаючи на шалений тиск, намагатися зберігати самовладання, адже єдність Заходу в підтримці України — це, певно, єдиний і найважливіший чинник у війні на виснаження з РФ.

Володимир Зеленський на саміті ООН, грудень 2012 року, за два місяці до повномасштабної війни

Нагадаємо, що Зеленський розповів про свій візит до Канади. Заплановано підписання важливих двосторонніх документів.

Також повідомлялося, що Зеленський у США зустрівся з впливовими бізнесменами, які готові інвестувати в Україну, але після війни.