Країни "грають" з Україною: обіцяють зброю, а потім відмовляються від зобов'язань, — Папа Римський

За словами Франциска, деякі країни відступають від раніше даних зобов'язань і не хочуть надавати зброю Україні. За таких умов український народ стає мучеником.

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Під час перельоту з Марселя римський понтифік прокоментував те, як, на його думку, світова спільнота підтримує Україну, яка протистоїть російському вторгненню. Про це повідомляє Reuters.

Деякі країни, припустив він, "грають в ігри" з Україною: спочатку передають зброю, а потім кажуть, що можуть відмовитися від своїх зобов'язань.

Франциск відправив свого посланника — італійського кардинала Маттео Зуппі — до Києва, Москви, Вашингтона і Пекіна для зустрічі з лідерами країн. У бесіді з журналістами він відповів на запитання про те, чи розчарований він тим, що його спроби домогтися миру не увінчалися успіхом.

"Мені здається, що інтереси в цій війні пов'язані не тільки з українсько-російською проблемою, а й із продажем зброї, комерцією зброї. Ми не повинні грати в ігри з мучеництвом цього народу", — відповів понтифік на запитання журналіста.

За його словами, необхідно допомагати Україні у розв'язанні проблем.

"Я бачу, що зараз деякі країни відступають і не хочуть надавати зброю [Україні]. Розвиваються події, в яких український народ стає мучеником, і це жахливо", — сказав він.

Представник Ватикану Маттео Бруні прокоментував заяву папи про зброю. За його словами, це були роздуми про те, до яких наслідків призводить військова промисловість. При цьому він не займає будь-яку позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати постачання зброї в Україну або припинити їх.

"Ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, за це платять інші, зокрема українці, які стали мучениками", — сказав Бруні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив в ООН про фейкову солідарність деяких країн ЄС і непряму підтримку РФ. У відповідь Польща викликала посла України.

Також повідомлялося, що в уряді Польщі пояснили рішення про припинення постачання боєприпасів і озброєнь в Україну.