Шокуючі кадри показали місце аварії японського авіаносця через майже 100 років (відео)

У носовій частині корабля можна бачити імператорську хризантему і кулемети. Автори відео на початку вересня провели п'ять днів у водах поблизу острова Мідвей у північній частині Тихого океану.

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Майже через 100 років міжнародні експерти зі США та Японії опублікували глибоководні записи японського авіаносця, потопленого американськими ВМС за часів Другої світової. На опублікованому відео видно японський авіаносець, який затонув близько 80 років тому. Про це повідомляє The Mirror.

У носовій частині корабля можна помітити імператорську хризантему і кулемети. Автори цих кадрів на початку вересня провели п'ять днів у водах поблизу острова Мідвей у північній частині Тихого океану.

Острів Мідвей, 24 листопада, 1941

Під час дослідження використовували підводні човни, автономний підводний апарат із гідролокатором та інше обладнання, яке занурювали на 5100 метрів.

Палуба авіаносця "Акагі"

Японські кораблі "Кага" та "Акагі" виявили у 2019 році. Експертів більше цікавить "Акагі", затонулий у битві за Мідуей у 1942 році, під час якої загинули близько двох тисяч японських військових.

У посольстві Японії зазначили, що, хоча за часів Другої світової США і Японія були ворогами, сьогодні це дві союзні країни, які зробили дивовижне відкриття.

Японський корабель "Акагі"

У битві в Тихому океані 1942 року було знищено чотири японські авіаносці, США втратили 300 солдатів і три кораблі.

Місце аварії корабля IJN Kaga

Нагадаємо, що РФ витратила $5 млрд на корабель "Адмірал Нахімов", який з 1997 року перебуває на постійному ремонті.

Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні 50 морських дронів, установки IRIS-T і 200 MRAP для прориву мінних полів.