У Московській і Калузькій областях РФ вдало попрацювали диверсанти, — ГУР

За даними розвідки, невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській і Калузькій областях.

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У ніч на неділю, 24 вересня, невідомі агенти провели атаку, знищивши паливозаправник у Московській області Росії та чотири одиниці автомобільної техніки в Калузькій області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській і Калузькій областях. На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининець Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами", — повідомили в розвідці.

У ГУР додали, що фото і відео з міркувань безпеки буде представлено пізніше.

У день міста 24 вересня Курськ зазнав атаки безпілотників. Місцева влада звинуватила Україну в запуску БПЛА і повідомила, що дрон вдарив в адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Унаслідок чого нібито незначних пошкоджень зазнав дах будівлі.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела в ГУР розповіли, що БПЛА влучив у будівлю ФСБ.