"Вибивають" нацменшини: у РФ зменшилось безробіття у регіонах з найбільшими втратами, — ЗМІ

У Республіці Тува раніше безробітним був кожен п'ятий працездатний громадянин. Протягом року регіон втрачав по 450 осіб на кожні 100 тисяч населення. В результаті рівень безробіття впав майже удвічі.

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На початку вересня російська армія протягом одного тижня боїв втратила майже 4 тис. осіб живої сили. Подібна кількість втрат відповідає повному знищенню чотирьох бригади ЗС РФ. Кремль не визнає загиблих і навіть відмовляється оголошувати нову хвилю загальної мобілізації, — про це заявив президент РФ Володимир Путін. Експерти проаналізували статистику загиблих у РФ і з'ясували, що вона має певну особливість. Зокрема, побачили пряму залежність з кількістю безробітних у регіонах, де проживають національні меншини. Про це написали на порталі "Важные истории".

Експерти зауважили, що у 2023 році рівень безробіття у Росії склав 3% — відзначають, що найменший рівень з 1991 року. У 2022 році показник дорівнював 4,2%, тобто падіння склало 1,2%. Падіння на 1,2% за рік — показник серед чоловіків. Водночас у жінок він дорівнює 0,9%.

Середі лідерів за падінням безробіття та кількістю загиблих наступні регіони: Тува, Марій Ел, Бурятія, Комі, Північна Осетія, Ненецький округ. Зазначимо, усі регіони — області проживання національних меншин.

Залежність рівня безробіття та кількості загиблих у РФ Фото: Важные истории

Найгірший показник — в Республіці Тува: тут на кожні 100 тис. населення загинуло по 450 осіб, при цьому безробіття знизилось більш як на 7% (зазначимо, орієнтовна кількість населення в Туві станом на січень 2023 рік — близько 330 тис. осіб).

Ситуація в цьому регіоні яскраво видно на інфографіці щодо рівня безробіття серед чоловіків. Зокрема, у 2022 році цей показник дорівнював майже 17%, то вже у 2023 — 9,5%. Як бачимо, на початку вторгнення РФ безробітним був кожен п'ятий, а у 2023 році — кожен десятий тувинець працездатного віку.

Рівень безробіття у РФ в 2023 році Фото: Важные истории

Мобілізація в РФ: деталі

Видання пояснює подібний ефект кількома факторами, один з яких — залучення росіян до лав ЗС РФ.

По-перше, російські центри зайнятості цілеспрямовано запрошували безробітних росіян укласти контракт на службі в ЗС РФ. При цьому кожному контрактнику обіцяли заробітну платню у розмірі 300 тис. руб. Таким чином забезпечували потік "добровольців", про яких згадав президент Росії Володимир Путін під час одного зі своїх виступів.

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По-друге, людей з РФ вимивала міграція внаслідок оголошення мобілізації та війни. За деякими оцінками, з країни виїхало пів мільйона населення.

По-третє, в Росію перестали масово приїздити трудові мігранти: зокрема, приріст мігрантів зменшився у 12 разів, вказують експерти.

Зазначимо, ГУР Міноборони України припускає, що Кремль планує поповнити військо 400 тисячами росіян. Тому очікують, що незабаром все ж можливе оголошення загальної мобілізації.

Нагадуємо, до одного з російських полонених приїхала дружина — подія сталась вперше за весь час вторгнення РФ. Жінка залишила вдома все господарство, забрала дітей та зустрілась з чоловіком, який потрапив у полон під Бахмутом три місяці тому.

Між тим український письменник-мандрівник утік від мобілізації, пропливши 200 метрів через Дністер. Ухилянт заявив, що прибув до Молдови, маючи при собі лише гроші та документи.