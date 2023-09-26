"Псував увесь вигляд": одесити висловилися про руйнування готелю на морвокзалі (відео)
Готель не вписувався в архітектурний ансамбль і закривав вид на море. Але влада міста обіцяє допомогти з відновленням готелю.
Думки одеситів про те, чи варто відновлювати готель, зруйнований унаслідок російської ракетної атаки в ніч на 25 вересня, розділилися. Деякі жителі вважають, що пошкоджену будівлю треба просто знести, а влада обіцяє допомогти з відновленням. Про результати опитування місцевих жителів повідомляє "Суспільне".
Унаслідок ракетної атаки на Одесу зазнали суттєвих ушкоджень будівлі морвокзалу та готелю, які розташовані поруч. Дехто з одеситів вважає, що будівля вибивалася з архітектурного ансамблю морвокзалу і закривала вид на гавань.
"Готель повністю прибрав акцент із морвокзалу, який будувався, як корабель", — сказав один з опитаних одеситів, додавши, що будівля була зайвою і відновлювати її не потрібно.
Інша місцева мешканка, яка представилася архітекторкою, сказала, що їй дуже шкода сам морвокзал. А готель "псував увесь вид з боку Дюка на нашу гавань" і його не шкода.
Ще один респондент "Суспільного" зазначив, що архітектурні недоліки готелю не привід руйнувати його ракетами. Чоловік упевнений, що у власника будівлі цілком може вийти відновити її в найкращому вигляді.
За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, поки невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнала будівля готелю, говорити про те, що з нею буде далі, передчасно.
Олег Кіпер додав, що міська влада готова надати всю "необхідну, можливу і неможливу" допомогу для відновлення готелю, щоб у перспективі він знову запрацював.
Що відомо про готель "Одеса"
Готель "Одеса", побудований 2001 року, був одним із найбільших готелів України і найбільшим готелем в Одеській області.
Будівля розташована практично в морі — у центрі Одеської гавані одразу за морвокзалом і оточена з трьох боків причалами для пасажирських суден і морських яхт. 19-поверхова будівля готелю площею 26 000 квадратних метрів замислювалася як подоба корабля. Готель спроєктовано так, що всі його 158 номерів мали вид на море.
У 2011 році готель закрився і відтоді не працював.
Нагадаємо, власник зруйнованого готелю в Одесі прокоментував наслідки атаки і сказав, що мріяв реконструювати готель.
Раніше в мережі показали, що залишилося від одеського морвокзалу і готелю.