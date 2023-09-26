"Псував увесь вигляд": одесити висловилися про руйнування готелю на морвокзалі (відео)

Готель не вписувався в архітектурний ансамбль і закривав вид на море. Але влада міста обіцяє допомогти з відновленням готелю.

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Думки одеситів про те, чи варто відновлювати готель, зруйнований унаслідок російської ракетної атаки в ніч на 25 вересня, розділилися. Деякі жителі вважають, що пошкоджену будівлю треба просто знести, а влада обіцяє допомогти з відновленням. Про результати опитування місцевих жителів повідомляє "Суспільне".

Унаслідок ракетної атаки на Одесу зазнали суттєвих ушкоджень будівлі морвокзалу та готелю, які розташовані поруч. Дехто з одеситів вважає, що будівля вибивалася з архітектурного ансамблю морвокзалу і закривала вид на гавань.

Готель "Одеса" — до і після ракетного удару

"Готель повністю прибрав акцент із морвокзалу, який будувався, як корабель", — сказав один з опитаних одеситів, додавши, що будівля була зайвою і відновлювати її не потрібно.

Інша місцева мешканка, яка представилася архітекторкою, сказала, що їй дуже шкода сам морвокзал. А готель "псував увесь вид з боку Дюка на нашу гавань" і його не шкода.

Ще один респондент "Суспільного" зазначив, що архітектурні недоліки готелю не привід руйнувати його ракетами. Чоловік упевнений, що у власника будівлі цілком може вийти відновити її в найкращому вигляді.

Що думають одесити про руйнування готелю на морвокзалі після влучання ракети

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, поки невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнала будівля готелю, говорити про те, що з нею буде далі, передчасно.

Олег Кіпер додав, що міська влада готова надати всю "необхідну, можливу і неможливу" допомогу для відновлення готелю, щоб у перспективі він знову запрацював.

Що відомо про готель "Одеса"

Готель "Одеса", побудований 2001 року, був одним із найбільших готелів України і найбільшим готелем в Одеській області.

Будівля розташована практично в морі — у центрі Одеської гавані одразу за морвокзалом і оточена з трьох боків причалами для пасажирських суден і морських яхт. 19-поверхова будівля готелю площею 26 000 квадратних метрів замислювалася як подоба корабля. Готель спроєктовано так, що всі його 158 номерів мали вид на море.

У 2011 році готель закрився і відтоді не працював.

Готель "Одеса" Фото: Скриншот

Нагадаємо, власник зруйнованого готелю в Одесі прокоментував наслідки атаки і сказав, що мріяв реконструювати готель.

Раніше в мережі показали, що залишилося від одеського морвокзалу і готелю.