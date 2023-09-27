На Запоріжжі відбулася евакуація дітей з п'яти населених пунктів, – ОВА (відео)

Зі Степногірська виїхали 82 людей, 39 з яких – діти, а з Новопавлівки, Єгорівки, Преображенки та Гуляйполя вивезли 47 осіб, з них 20 – неповнолітні.

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З п’яти населених пунктів у Запорізькій області евакуювали усіх дітей. Йдеться про місто Гуляйполе, села Новопавлівка, Єгорівка та Преображенка у Пологівському районі, а також Степногірськ Василівського району. Подробиці в ефірі "Радіо свободи" повідомив Євген Мироненко, заступник керівник Запорізької обласної військової адміністрації.

Загалом, представники обласної влади, зафіксували, що з цих населених пунктів вдалося вивезти 59 дітей. Він зазначив, що на місцях фактично виконали урядове завдання.

"Ми повністю відпрацювали і всіх дітей ми евакуювали з сім’ями", – пояснив він.

Степногірську евакуація відбулася чітко та швидко. У населеному пункті не залишилося жодної сім’ї з дітьми.

"Взагалі там по цивільному населенню також така от ситуація в нас", – заявив Мироненко.

За інформацію посадовця, станом на 22 вересня до Запоріжжя зі Степногірська виїхали 82 людей, 39 з яких – діти. Нині на території селища немає жодного мешканця. З Новопавлівки, Єгорівки, Преображенки та Гуляйполя вивезли 47 людей, з них 20 – діти.

Він наголосив, що у зв'язку з обстрілами діти не можуть системно та стабільно навчатися. Вчителі отримали вказівку, щоб забезпечити робочий процес та не перериватися під час тривоги. Школи та садочки у регіоні у звичному режимі не працюють.

"Офлайн занять немає", – пояснив він.

Евакуація дітей на Запоріжжі

Примусову евакуацію дітей з цих населених пунктів оголосили 29 серпня. У Кабміні наголошували, що такі заходи необхідні у зв'язку зі складною безпековою ситуацією. Звідти тоді запланували примусово вивезти 54 дитини та 67 супроводжуючих.

Окрім дітей, ініціатива стосувалася маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області. Для них було ухвалене рішення щодо обов’язкової евакуації.

Нагадаємо, 17 серпня зі звільненого Урожайного евакуювали останніх цивільних. У населеному пункті російськими загарбниками було повністю зруйновано школу, будинки та медичний пункт. У січні 2022 року в ньому проживало близько 1000 осіб. Село розташоване на південь від Великої Новосілки в бік окупованих Волновахи та Маріуполя.