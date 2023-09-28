"Вже не смішать": в Україні розглядають регулювання Telegram через проросійські медіа

Керівниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк пояснила, що в месенджері "розцвіли" медіа, які поширюють ворожу пропаганду. З її слів, нині відрізнити такі джерела від проукраїнських "дуже важко".

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення спільно з іншими профільними органами працює над питанням регулювання месенджера Telegram. В уряді переконані, що через соцмережу поширюються проросійські наративи. Про це у коментарі "Укрінформу" заявила голова Нацради Ольга Герасим’юк.

"Зараз вони вже не смішать нас своїм Google-перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими", — розповіла вона.

Посадовиця зазначила, що у месенджері активно працюють медіа, заблоковані за проросійську діяльність.

"Розцвіли буйним цвітом саме там, у Telegram. Telegram — це справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз настільки поширилося це явище, чим далі, тим важче буде із ним працювати. А ворог із ним працює дуже успішно", — підкреслила Герасим’юк.

Нагадаємо, 3 липня у ЗМІ повідомляли, що російські спецслужби навчилися відстежувати спілкування в месенджерах. Зокрема, йшлося про Signal, WhatsApp та Telegram.

Раніше, 7 травня, британські журналісти інформували, що Telegram — це наймасовіший торговий майданчик для секретних документів США. У месенджері продавали не лише дані, злиті американським солдатом Джеком Тейшейрою, але й особисте листування між правоохоронцями та IT-компаніями.