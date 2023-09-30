"Вірили, що Харків чекає на визволителів": Буданов розповів про провальний наступ ЗС РФ (відео)

Зі слів керівника ГУР, російські чиновники обговорювали готовність до повномасштабного вторгнення військ в Україну. Проте віра у те, що харків’яни радо зустрічатимуть ЗС РФ, обернулась розчаруванням.

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На початку повномасштабного вторгнення в Росії розраховували, що візьмуть Харків без опору. Новими подробицями безрезультатної спроби ЗС РФ захопити місто поділився начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов. Про це відомо з документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Фільм 1".

"Там їх мали зустрічати, й тут виключно якісь окремі люди могли десь там зі зброєю щось кудись в ту сторону вистрілити, але що таке окрема людина", — передав він сподівання окупантів.

Керівник ГУР зазначив, що у РФ дійсно вірили, що Харків — "російське місто, яке просто чекає на визволителів".

У РФ крали гроші на пропаганду

За даними розвідки, за два тижні до повномасштабного вторгнення у Росії відбулася "цікава нарада", на якій обговорювали готовність до великої війни.

"І почалася певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських військових. І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?". На наступній нараді сказали: "Знаєте, там все готово, треба заходити"",— розповів Буданов.

Він пояснив, що більшу частину тих грошей насправді розікрали місцеві чиновники. Проте якісь кошти іноді дійсно витрачали на інформаційну підготовку ґрунту для російського вторгнення.

"На інформаційну вони десь ще йшли. На все інше — вибачте", — додав розвідник.

Хитрощі захисників на Салтівці

Журналіст зазначив, що бачив у Салтівському житловому масиві Харкова спеціальні муляжі — манекенів з дерев’яною зброєю.

Манекен з несправжньою зброєю, встановлений у Харкові Фото: Скрін відео

"Я вам скажу, і зараз такі трюки використовуються багато де", — відповів Буданов.

Він пояснив, що більшу частину розвідданих ЗС РФ отримували від повітряної або космічної розвідки, а зверху відрізнити такий муляж від живої людини "досить важко".

ЗСУ у житлових кварталах

На запитання про те, що захисники Харкова були змушені жити у підвалах будинків, керівник розвідки підтвердив, що "нічого не змінилось". Він лише зазначив, що зараз схожа ситуація "в інших місцях".

Буданов поділився здивуванням, що комусь у суспільстві потрібно пояснювати цю необхідність.

"Згідно з цією логікою, так треба полишити тоді житлові квартали, правильно?", — додав він.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов розповів секрет успішного контрнаступу Сил оборони в Харківській області. З його слів, вирішальними тоді стали три чинники — "раптовість, швидкість і рішучість дій".

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