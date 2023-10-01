Британські військові вперше можуть офіційно з'явитися в Україні, — Міноборони

За словами міністра оборони Гранта Шеппса, військовослужбовці Великої Британії в Україні забезпечать підготовку бійців Сил оборони, а Королівський флот — безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря.

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Міністерство оборони Великої Британії має намір розмістити в Україні британських військовослужбовців, які б здійснювали підготовку українських бійців і забезпечували безпеку руху суден в акваторії Чорного моря. Таким чином після візиту до Києва міністра оборони Великої Британії Гранта Шеппса, в Україні вперше офіційно можуть бути розміщені підрозділи британської армії. Про це йдеться в матеріалі The Telegraf від 30 вересня.

За словами оглядачів, новий очільник оборонного відомства повідомив, що відповідно до планів, які обговорюються з військовими керівниками, Велика Британія розширить програму підготовки українських військовослужбовців. В інтерв'ю виданню Шеппс додав, що провів переговори з керівництвом армії щодо перенесення на територію України "активнішого навчання і виробництва" військової техніки. Також він закликав більше британських оборонних компаній відкривати заводи в Україні.

"Я говорив сьогодні про те, що в кінцевому підсумку підготовка буде наближена і фактично перенесена на територію України. Особливо на заході країни, я думаю, що зараз є можливість зробити більше речей всередині країни", і не тільки навчання. Ми також бачимо як BAE (британська оборонна компанія), наприклад, переходить на виробництво в країні", — сказав Шеппс.

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Щодо обстановки в Чорному морі, то британський міністр наголосив на важливості недопущення ситуації, за якої "за умовчанням буде заборонено міжнародне судноплавство". Тому Лондон готовий залучити королівський флот для забезпечення безпеки українських торгових суден в акваторії Чорного моря.

Автори публікації звертають увагу на те, що подібні висловлювання Шеппса з одного боку означають зміну підходу в питанні розширення військової присутності в Україні. Але з іншого боку присутність військово-морських сил Великої Британії в Чорному морі призведе до серйозної ескалації у відносинах Лондона і Москви.

Реакція в російських ЗМІ

Деякі "експерти" у РФ вважають, що в Кремлі не залишать без уваги такі кроки з боку військового керівництва Великої Британії. Зокрема "Военное обозрение" пише, що поява тренувальних баз на українській території призведе до того, що по них "обов'язково відпрацюють ракети"

"Мабуть, Шеппс є черговим "яструбом" у британському уряді, який розмахує шаблею з погрозами на адресу Росії. Такий собі другий Борис Джонсон, готовий на все заради України", — пишуть російські оглядачі.

Зазначимо, що на момент публікації російські офіційні особи не коментували слів британського міністра, проте раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що участь Заходу в конфлікті нібито всього лише відтягує його завершення.

"Це не може якимось чином вплинути на зумовленість успішного виконання і завершення спеціальної військової операції. Звичайно, будь-які об'єкти з виробництва озброєнь, тим паче в разі, якщо ці озброєння стріляють по нас, вони стають об'єктом для особливої уваги наших військових", — коментував Пєсков.

Нагадаємо, уряд Великої Британії 29 вересня запровадив нові санкції проти Росії за проведення нею "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження поширюються на чиновників, причетних до минулорічних фіктивних референдумів, організованих для легітимізації спроби анексії українських територій.