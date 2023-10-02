"Смертний вирок": припинення допомоги США Україні позначиться на всьому світі, — представник Сенату

За словами сенатора Ліндсі Грема, якщо Україна зможе перемогти Росію, у Китаю буде менше шансів вторгнутися на Тайвань.

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Сенатор Ліндсі Грем висловив думку, що припинення допомоги США Україні може виявитися критичним для Тайваню. Це питання було порушено у світлі закликів різних політиків, включно з експрезидентом США Дональдом Трампом, про обговорення скорочення фінансової підтримки для України. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.

Згідно з висловлюванням сенатора Ліндсі Грема, найзначнішою помилкою, зробленою США з моменту ведення боротьби з тероризмом, було рішення про виведення військ з Афганістану.

"Якщо ми припинимо підтримку України, це буде в десять разів гірше, ніж Афганістан", — сказав він.

Він також зазначив, що Україна має значне значення у світі.

"Путін буде продовжувати. Ви пропустили всю Другу світову війну, якщо не знаєте, чим закінчиться цей фільм. Республіканці, які кажуть, що Україна для нас не має значення, помиляються. З повагою, ви помиляєтеся", — сказав він.

Сенатор Ліндсі Грем вважає, що ситуація у світі стала скоріше більш напруженою і складною.

"Якщо Україна зможе перемогти Росію, у Китаю буде менше шансів вторгнутися на Тайвань, і Путін буде зупинений", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Штатах запропонували відмовитися від допомоги Україні, щоб уникнути шатдауну — тимчасової часткової зупинки державних органів США. Шатдаун відбувається, коли уряду не вдається ухвалити законодавство про фінансування на наступний рік або тимчасовий захід фінансування.