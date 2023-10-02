Україну готують до НАТО, а у США є план якщо РФ захопить більше територій, — Politico

За даними журналістів, у секретному документі США також зазначено, що Україна має виробляти власну зброю для базових потреб.

Related video

Про деталі спеціального плану з реформування українських інституцій і боротьби з корупцією як умову для отримання західної військової допомоги йдеться у звіті, до якого отримали доступ журналісти Politico.

У документі під назвою Integrated Country Strategy описуються різні цілі для України й терміни їх виконання. Цілі запропонувала низка урядових відомств США, зокрема й Міноборони. (Уряд США складає подібні стратегії для багатьох країн раз на кілька років).

Секретна версія документа втричі більша за загальнодоступну 22-сторінкову, яку Держдепартамент розмістив близько місяця тому на своєму сайті.

Те, що президент України Володимир Зеленський нещодавно зняв кількох високопосадовців, — сигнал того, що він дослухається до порад США та Європи, зазначають журналісти.

Представник Держдепартаменту не згадав про те, чи поділився Вашингтон із Києвом повною версією стратегії. Невідомо, також чи існує цілком секретна версія документа.

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, заявив, що багато пересічних громадян України, ймовірно, вітатимуть таку стратегію, оскільки втомилися від епідемії корупції в країні.

За його словами, все добре, "якщо це не стане на заваді допомозі, яку ми надаємо їм, щоб перемогти у війні".

Серед цілей згадуються також постачання військового обладнання та підготовка військовослужбовців.

У секретній версії, зазначають журналісти, також ідеться про допомогу в проведенні реформи національного апарату, відповідального за безпеку, "децентралізацію, виконання завдань, пов'язаних із ризиком", зменшення "можливостей для корупції".

Україну готують до вступу в НАТО

І хоча НАТО поки що не поспішає прийняти Україну до свого складу, в американській стратегії згадується про бажання адаптувати українську армію під стандарти Альянсу.

На те, що конкретних зусиль у цьому напрямі докладають, вказує те, що в секретній версії документа згадано "формування корпусу молодшого офіцерського і сержантського складу відповідно до стандартної доктрини й принципів НАТО".

Зазначається, що навіть формат і зміст документів Міноборони України має "відображати термінологію НАТО".

Одна зі згаданих цілей у стратегії — створення "плану опору національного рівня". Передбачаються відповідні військові дії з боку пересічних українців, на випадок якщо РФ захопить більше територій. Інших подробиць про це немає.

Виробництво української зброї

У США також хочуть, щоб Україна виробляла більше свого військового обладнання. "Вітчизняна військова промисловість повинна підтримувати основні потреби", йдеться в американській стратегії.

Представники США, судячи з усього, стурбовані місцем, яке в Україні займає нечисленна еліта.

"Деолігархізація, особливо енергетичного та гірничодобувного секторів — ключовий принцип побудови кращої України", — ідеться в загальнодоступній частині стратегії. У секретній же її частині, згадується, що український уряд має "проводити значущі реформи, що децентралізують контроль над енергетичним сектором".

Згадується, що США допомагають Рахунковій палаті України розширити роботу щодо аудиту та іншого, щоб безпосередньо відстежувати фінансову підтримку з боку США.

Повернення "Альфа-банку" в приватні руки

Перераховано, як США допомагають секторам охорони здоров'я та кібербезпеки України, а також зусилля уряду в частині антимонопольного законодавства та збільшення податкових надходжень.

У секретній частині документа містяться заклики збільшити видачу кредитів, щоб заохочувати розширення бізнесу і знизити роль держави в банківському секторі.

Однією з помітних віх у цьому напрямку стала "прозорість у тому, що стосується повернення "Альфа-банку" в приватне володіння".

Англійська мова

У стратегії йдеться не лише про збереження західного вектора в Україні, а й про розвиток особливих зв'язків зі США. Англійська мова — один зі способів цього досягти. США надають технічну та іншу підтримку Міністерству освіти України, щоб поліпшити якість викладання англійської. Уроки англійської також мають допомогти реінтегруватися українцям з окупованих Росією територій.

США також планують відкрити дипломатичні представництва в інших містах, крім Києва. У Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Нагадаємо, що експерт розповів про те, як може розвиватися контрнаступ ЗСУ до зими. Сили оборони можуть взяти Токмак без штурму і вийти до берега Азовського моря.

Також повідомлялося, що Пентагон і Держдеп по-різному дивляться на військову допомогу Україні.