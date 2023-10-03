"Знак глибокої поваги": дипломати 27 країн ЄС вшанували пам'ять українських воїнів (відео)

Представники європейських зовнішньополітичних відомств, які прибули на саміт до Києва, поклали квіти до Стіни пам'яті.

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У понеділок, 2 вересня, представники МЗС усіх 27 країн Європейського союзу вшанували пам'ять загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Instagram.

Глава МЗС України показав, як європейські дипломати поклали квіти до Стіни пам'яті в Києві.

"Це знак глибокої поваги до України та українського солдата", — написав міністр.

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Дмитро Кулеба також зазначив, що зустріч міністрів Євросоюзу вперше в історії відбувається на території України. За його словами, це є свідченням того, що підтримка ЄС у боротьбі з агресією РФ залишається непохитною.

За даними "Європейської правди", майже всі європейські міністри прибули до Києва особисто. Українську столицю відвідали глави МЗС Іспанії, Бельгії, Данії, Кіпру, Ірландії, Литви, Греції, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Словаччини, Мальти, Естонії, Болгарії, Австрії, Румунії, Фінляндії, Хорватії, Німеччини, Португалії, Словенії, Франції, Чехії та Швеції.

При цьому Польщу в Києві представляв заступник міністра закордонних справ Войцех Гервель, Латвію — державний секретар Андріс Пелльс, Угорщину — заступник державного секретаря Жолт Бунфорд.

Дипломати вшанували пам'ять українських героїв

Нагадаємо, у понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню.

У межах саміту глав МЗС країн ЄС вищий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував новий пакет військової допомоги Україні розміром до 5 мільярдів євро.