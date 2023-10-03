Мелітополь перетворили на центр тортур та найбільшу катівню у Європі, – розслідування (фото, відео)

Кабінети для допитів і тортур російські окупанти розташовують поруч із камерами, тому полонені чують, як інших катують.

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Від початку окупації Мелітополя з 25 лютого 2022 року фахівці гарячої лінії "Викрадені мелітопольці" зафіксували 311 викрадень. У полоні й досі перебувають 107 осіб, а доля ще 56 людей невідома. Подробиці повідомило видання "Важные истории".

За оцінками співробітників гарячої лінії "Викрадені мелітопольці", реальна кількість місцевих, яких викрали, у 3-4 рази вища. Російські загарбники й надалі викрадають і катують сотні місцевих жителів.

Журналісти поспілкувалися з людьми, які вижили після знущань у катівнях. Місто у Запорізькій області перетворилося на найбільшу в'язницю в Європі.

Викраденнями та знущаннями росіяни намагаються змусити жителів співпрацювати з окупаційною владою. У разі відмови вони влаштовують справжній терор.

Намагаючись схопити учасників руху опору, окупанти викрадають цивільних. Кабінети для допитів і тортур були поруч із камерами, тому полонені чули, як інших катують. Колишні українські військові та люди, яких підозрювали в передаванні координат, проходили найсуворіші випробування.

Максим Іванов, 29-річний ландшафтний дизайнер із Мелітополя, розповів, що його затримали на початку вторгнення. Російські військові побили його, але згодом відпустили. Згодом його затримали у серпні 2022 року. Історія з побиттям повторилася.

Максим Іванов Фото: Важные истории

"Багато хто досі не вірить: як це, у 21 столітті і тортури? Через це пройшов я, через це пройшли тисячі хлопців і дівчат, це відбувається досі", — пояснив він.

У вересні 2022 року викрали Сергія, привезли в будівлю колишнього ПТУ-24, де оселилися співробітники Росгвардії. Він бачив приміщення з ланцюгами всередині, поруч був невеличкий спортзал, у якому перебували люди. Вони сиділи на підлозі в різних кутах із мішками на головах.

Деякі ув'язнені не змогли витримати знущань. Єдиним виходом у таких ситуаціях було самогубство.

В окупованому місті діють прокуратура, поліція та слідчий комітет. На ділі ж реальна влада — у військових. Так звані правоохоронці імітують справи про викрадення, попри те, що має прямі докази викрадення і застосування тортур. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова вже два місяці не відповідає на заяви місцевих.

Саме в комендатурі на вулиці Івана Алексєєва російські окупанти тримали й довели до виснаження 23-річного Леоніда Попова. Вже з лікарні він розповідав матері, що з ним сиділо багато людей, про яких не знали їхні близькі.

Леонід Попов Фото: Важные истории

Ярослава, брата Леоніда, викрали разом з іншими мелітопольцями в травні 2022 року, коли вони ловили стільниковий зв'язок після комендантської години. Хлопець став свідком убивства невідомої йому людини в камері.

Ярослав Фото: Важные истории

Опинився в полоні й Олексій. Він за 36 днів пройшов три допити. У його родини вимагали 10 тисяч доларів, але отримали — 5. Чоловіка так й не відпустили. Це відбулося тільки після передачі російським військовим додаткової тисячі доларів.

Нагадаємо, 18 вересня російський бойовик, який катував українців струмом, отримав підозру від СБУ. Росіяни облаштували катівню на території райвідділу поліції у Балаклії та звозили туди десятки викрадених мешканців міста.