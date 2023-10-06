"Незворотна шкода ворогу": Лукашенко погрожує за рік озброїтися для сучасної війни

За словами Олександра Лукашенка, білоруська армія матиме все необхідне в повному обсязі: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема й активний захист.

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Політик Олександр Лукашенко заявив, що приблизно через рік країна матиме всі необхідні ресурси для успішного ведення сучасної військової діяльності. Про це Лукашенко повідомив під час поїздки в Брестську область, передає видання Белта.

"Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист. Але, обороняючись, ми це робитимемо активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність", — заявив політик.

Одночасно з цим Лукашенко наголосив на можливості застосування ядерної зброї з метою нанесення "незворотних збитків" ворогові.

"Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні в нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати противнику неприйнятної шкоди. Ми не будемо купувати тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати незворотної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна", — додав він.

Нагадаємо, 25 серпня Лукашенко заявив, що "Вагнер" продовжить жити в Білорусі. Білоруський політик уточнив, що ядро "вагнерівців" залишається на території Білорусі, а тримати іншу частину бійців немає жодної необхідності.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у причетність президента РФ Володимира Путіна до загибелі керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, він ніколи не гарантував безпеку Пригожину.