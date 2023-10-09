Віряни прикривали одне одного: ЗМІ дізналися подробиці удару РФ по церкві в Херсоні (фото)

Під час обстрілу храму Різдва Богородиці у Херсоні двоє жінок отримали поранення. Біля церкви розірвалися кілька снарядів.

Related video

Під час служби віряни у Херсону прикривали один одного власними тілами, оскільки росіяни цей момент завдавали ударів по локації. Видання "Мост" опублікувало подробиці.

Атака російських загарбників відбулася під час обстрілу храму Різдва Богородиці. Люди зібралися на недільну службу.

В невеличкій церкві перебувала велика кількість містян. Поранення отримали двоє з них.

Важливо

Росіяни підтягують у Херсонську область резерви з Криму, — Гуменюк

Жінкам у приміщенні храму надавали першу допомогу. Біля церкви розірвалося декілька снарядів, один з них влучив на її територію. Внаслідок удару зафіксовано різноманітні руйнування.

Фото: Мост

Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА, у Telegram прокоментував ситуацію на території міста та області. Він зазначив, що російські війська за минулу добу організували 53 обстріли, випустивши 288 снарядів з артилерії мінометів, "Градів", АГС, танків, авіації БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів.

Російські загарбники влучили у житлових кварталах населених пунктів області. Вони обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні та автостоянку. Він підтвердив обстріл церкви у Херсонському районі. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 18 — дістали поранення, з них — 2 дитини.

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська з артилерії обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок атаки загинув комунальник, який обрізав дерева. Російська армія вночі завдала авіаційних ударів по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інтенсивні атаки тривали з 4 жовтня, коли загинуло двоє цивільних людей — чоловік і жінка, які перебували на вулиці.