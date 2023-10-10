Очікують вигідної пропозиції: фактів використання РФ іранської балістики не зафіксовано, — ГУР

За даними видання, РФ все ж може отримати іранську балістику. Йдеться не лише про гроші, за якими може супроводжуватися угода між Іраном і Росією.

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Українські спецслужби не виявили доказів використання Росією балістичних ракет, вироблених в Ірані, під час війни з Україною. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі виданню "РБК-Україна".

"Станом на сьогодні фактів застосування балістичних ракет іранського виробництва державою-агресором Російською Федерацією не зафіксовано. Звичайно, це питання моніториться нашою країною насамперед і нашими партнерами. Вживаються заходи для того, щоб таких речей не було і в майбутньому", — розповів Юсов.

Тим не менш, Росія все одно має можливість придбати іранські балістичні ракети. За даними, отриманими від джерел у спецслужбах, важливо зазначити, що йдеться не тільки про фінансові аспекти, які можуть супроводжувати угоду між Іраном і Росією.

Згідно з твердженнями співрозмовників, Тегеран перебуває на етапі торгів і очікує від Росії вигіднішої пропозиції в галузі військово-технічного співробітництва.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, може йтися про винищувачі Су-35, але такий обмін уже не особливо вигідний самій Москві. Су-35 — це один із найсучасніших російських винищувачів, який вони протиставляють американським F-16. В умовах санкцій зробити зайві літаки в Росії зараз не можуть.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на офіційних осіб США вже повідомляли, що Штати планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованих іранських боєприпасів. Однак, тоді було невідомо, які законні повноваження використовуватиме Вашингтон для передавання Києву вилученої зброї.

Також 2 жовтня Associated Press повідомили, що в Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з її постачанням.