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"Натяк, щоб залишили Крим": в ВМС підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин"

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Корабль "Павел Державин" ЧФ РФ

Корабель, який належить до Чорноморського флоту Росії, підірвався на невідомому пристрої в районі окупованого Севастополя.

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В російських окупантів в Криму було "виведено з ладу" ще один корабель Чорноморського флоту "Павел Державин". Судно отримало пошкодження біля тимчасово окупованого Севастополя у Криму 11 жовтня. Про це в ефірі телемарафону 12 жовтня повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель отримав пошкодження. Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь", — заявив Плетенчук.

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Плетенчук зазначив, що не може розповісти всіх деталей інциденту з судном "Павел Державин" і додав, що корабель належить до російського флоту, хоча раніше Україна володіла судном з ідентичною назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – повідомив Плетенчук.

Нагадаємо, що 11 жовтня російські пропагандисти повідомляли, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель ЧФ Росії "Павел Державин".

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вивели в море недороблений корабель "Циклон" призначений для запуску крилатих ракет типу "Калібр". Проте основну свою функцію корабель виконувати не здатний.