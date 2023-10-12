Родичі сумують за ірландським "ангелом", яка загинула від рук терористів ХАМАС (фото)

За словами ірландського дипломата Мішеля Мартіна, на вихідних з'явилися повідомлення про те, що громадянка Ірландії значиться серед сотень зниклих безвісти. І ще залишалася надія.

Related video

Родичі та офіційні особи підтвердили загибель під час нападу бойовиків ХАМАС 22-річної Кім Даміт, у якої є ірландське та ізраїльське коріння. Дівчина загинула на музичному фестивалі на півдні Ізраїлю — одне з перших місць, які атакували бойовики ХАМАС. Про це повідомляє RTÉ.

Її сестра Лаура написала про трагедію у Facebook, назвавши її "нашим ангелом, нашою квіткою".

"Кім, моя кров. Яку вбили прокляті терористи", — йшлося в публікації.

В інтерв'ю ірландським журналістам інші родичі загиблої подякували тим, хто підтримував сім'ю.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін із відчуттям "величезної печалі" також повідомив про загибель дівчини.

За його словами, коли на вихідних з'явилися повідомлення про те, що громадянка Ірландії значиться серед сотень зниклих безвісти після терористичного нападу ХАМАС, все ж залишалася надія побачити її живою.

Повідомлення ірландського міністра

"Новина про те, що ця надія згасла спустошує. Той, хто подивиться на фотографію Кім у ЗМІ за останні кілька днів, буде вражений її енергією; молода 22-річна жінка, у якої попереду все життя", — написав міністр.

Він додав, що представники уряду Ірландії підтримують близьких Кім.

"Ми разом із ними в їхньому горі, — сказав міністр. — Наші думки залишаються з усіма сім'ями тих, хто загинув, хто зазнав поранень або пропав безвісти під час цих жахливих подій".

Нагадаємо, що колишній голова британської MI6 пояснив причини провалу розвідки Ізраїлю браком уяви.

Також повідомлялося, що Україна організувала евакуаційний рейс з Ізраїлю, на неділю готується ще один. Водночас понад сто українців перебувають у секторі Газа.