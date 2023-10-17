Запускали Shahed із Криму і ракету з Херсонщини: у ЗСУ розповіли про нічний обстріл ЗС РФ

За даними командування, ЗС РФ запустили по Україні 6 дронів, одну ракету Х-59, а також дві зенітні керовані ракети С-300.

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У ніч на 17 жовтня російські окупанти здійснили чергову спробу завдати удару по населених пунктах України з повітря. Збройні Сили України успішно відбили атаку, знищивши всі сім повітряних цілей противника, повідомили у пресцентрі відомства.

За даними ПС ЗСУ, противник випустив шість ударних БПЛА типу Shahed з району мису Чауда (Крим) і одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усі цілі були знищені протиповітряною обороною Повітряних сил і ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Крім того, того самого дня було зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

Обстріл Одеси 17 жовтня

У ніч на 17 жовтня ЗС РФ атакували Одесу і передмістя із застосуванням ударних дронів. Також повідомлялося про атаку на Білгород-Дністровський Одеської області. Повітряні сили також оголошували про ракетну небезпеку для Харківської, Луганської, Донецької областей. А після цього — для Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що ЗСУ успішно уразили два гелікоптери окупантів і склади з боєприпасами на території аеродромів окупованих Бердянська та Луганська.