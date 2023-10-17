Уразили Ка-52 та Мі-24: Ігнат пояснив важливість нічного удару ЗСУ по авіації РФ

За словами спікера Командування Повітряних сил, ворожі вертольоти разом із тактичною авіацією "постійно працюють на фронті та передній лінії". А війська РФ намагаються тримати їх ближче до лінії фронту, як це було в Чорнобаївці.

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Російські окупанти намагаються розташовувати гелікоптери та тактичну авіацію ближче до передової лінії з метою підготовки до атак. Тому нанесення ударів по ворожій техніці в окупованих Луганську та Бердянську має велике стратегічне значення для Збройних сил України. Про це повідомляє спікер Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Ігната, ці аеродроми слугують базами для вертольотів інтервентів, які працюють недалеко від фронтової лінії. За допомогою протитанкових керованих ракет вони мають можливість атакувати військову техніку ЗСУ.

Він зазначив, що військове керівництво Російської Федерації старається забезпечити захист всіх своїх ключових об'єктів шляхом розміщення достатньої кількості ППО. Однак, як наголосив Ігнат, противнику це "не завжди вдається".

Спікер ПС ЗСУ утримався від надання інформації щодо виду використаного озброєння під час успішних атак на аеродроми Луганська та Бердянська цієї ночі. Крім того, він не розкрив, які саме об'єкти було зруйновано там.

"Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує — Ка-52, Мі-24 — безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії", — наголосив Ігнат.

За його словами, ворожі вертольоти разом із тактичною авіацією "постійно працюють на фронті та передній лінії", і війська РФ намагаються тримати їх ближче до лінії фронту, як це було в Чорнобаївці Херсонської області.

"І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту", — додав полковник.

Удари по аеродромах у Луганську та Бердянську: деталі

В СтратКом ЗСУ повідомили, що Сили оборони України в ніч на 17 жовтня завдали ударів по гелікоптерах Збройних сил Росії та обладнанню аеродромів біля окупованих Луганська і Бердянська.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що в окупованому Бердянську пролунала серія вибухів.

Місцеві розповіли про потужні вибухи на складах окупантів і публікували відповідні фото. Також повідомлялося про роботу російської ППО.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони знищили два вертольоти ЗС РФ.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що ЗСУ знищили російський блокпост біля селища Графівка Бєлгородської області.