Працював на Татарського: СБУ затримала агента ГРУ РФ у Дніпропетровській області (фото)

За даними слідства, після загибелі воєнкора підозрюваний вирішив "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Співробітникам СБУ все одно вдалося встановити його місцезнаходження.

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Служба безпеки України провела багатоходову спецоперацію в Дніпропетровській області, унаслідок якої було затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), який збирав розвіддані про переміщення Сил оборони в напрямках східного та південного фронтів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з даними спецслужб, у період з листопада 2022 по квітень 2023 року особа, яка перебувала під наглядом, передавала всю отриману інформацію своєму "зв'язковому" — російському "військовому кореспонденту" на ім'я Владлен Татарський. Згодом цей представник кремлівської пропаганди передавав отримані дані представникам військової розвідки Російської Федерації.

Зазначається, що після усунення ворожого блогера, агент спробував втекти й уникнути судової відповідальності, але співробітники Служби безпеки України (СБУ) однаково виявили його місцезнаходження і здійснили затримання ворожого співучасника.

За даними слідства, агентом виявився мешканець одного з міст неподалік Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості та провів загальну кількість часу у в'язниці, що становить майже 8 років. Ці судимості були присуджені йому за злочини, включно з крадіжками, незаконним заволодінням транспортними засобами, хуліганством та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 р. і запропонував співпрацю на користь РФ.

У поле зору ворожого блогера фігурант потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов'язаних із російським ГРУ.

Для збору розвідувальних даних фігурант регулярно переміщався околицями Дніпра та приховано фіксував маршрути пересування підрозділів Збройних Сил України. Після кожного "сеансу" зв'язку з агресором він ретельно знищував усі надіслані повідомлення, забезпечуючи збереження інформації.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала російського агента

Нагадаємо, 11 жовтня СБУ зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Фігурант входив до складу ворожого підрозділу снайперів, який обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.