Бої за Авдіївку: ЗС РФ влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ, — МВА (відео)

На думку очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, так зване затишшя хоча й свідчить про те, що окупанти видихнулися, але не говорить, що вони припинили спроби оточити місто.

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Наступ окупаційних військ РФ у районі міста Авдіївка став наймасштабнішим з 2014 року. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив 18 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"Але це ще не кінець цієї історії, яку вони почали 10 жовтня. Наразі вже четверту добу трохи тихіше — менше обстрілів, ракетних ударів, навіть штурмових дій ворога. Він перегруповується. Три ночі поспіль відтягує техніку, яку може, в тили, щоб відремонтувати", — заявив Барабаш.

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Очільник МВА наголосив, що, ймовірніше, найближчими днями можна все ж таки очікувати загострення на цьому напрямку. Водночас, за його словами, стрілецькі бої тривають цілодобово, тобто там дуже гаряче.

"Оце так зване затишшя свідчить про те, що окупанти видихнулися, ситуацію сили опору на нашому напрямку справді стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець", — вважає Барабаш.

Ситуація біля Авдіївки

Зранку 18 жовтня речник 110-ї механізованої бригади ЗСУ Антон Коцуконь повідомив, що росіяни наступають у районі Авдіївки з метою оточити місто. Ворог також влаштовує безперервні обстріли тривалістю по 10-12 годин.

Російські окупанти, хоча й знизили темпи наступу на Авдіївку, все ж таки намагаються захопити терикон на північ від міста як вигідну висоту. Однак, за інформацією британської розвідки, "успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі малоймовірнішим у короткостроковій перспективі".

Нагадаємо, Фокус писав, що протягом шестиденного наступу на Авдіївку російське командування втратило рекордну кількість живої сили та військової техніки. Зокрема, в ЗС РФ стало менше на 11 піхотних батальйонів та стільки ж артилерійських дивізіонів.