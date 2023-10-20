РФ перекидає кораблі в Новоросійськ: скільки вже перебазувалося (супутникові знімки)

Окупанти перекинули в Новоросійськ понад 10 кораблів і субмарин, серед яких носії "кинджалів". Один із кораблів стоїть на ремонті, можливо, внаслідок українського ураження.

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Після низки ударів України по російському Чорноморському флоту окупанти почали перебазовуватися в Новоросійськ. OSINT-аналітик MT Anderson підрахував, скільки кораблів перебувають на морській базі.

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На другій базі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську зараз перебувають 15 кораблів, із яких один корабель проєкту 22160 "Василь Биков" розташований у сухому доці. За даними аналітика, станом на 17 жовтня док був затоплений, але 19 жовтня його знову осушили. Можливо, це була перевірка на герметичність корпусу корабля, що стоїть на ремонті чи щось інше.

Загалом на авіабазі перебувають:

2 кораблі "Адмірал Григорович";

3 малі ракетні кораблі проєкту 21631;

3 патрульні кораблі проєкту 22160 "Василь Биков";

2 підводні човни проєкту 877 "Палтус";

1 малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" пришвартований біля бази;

3 великі десантні кораблі проєкту 775;

1 великий десантний корабель "Іван Герн".

"Петр Моргунов", 3 ВДК, 2 корабля проєкту "Василь Биков", 2 "Буян-М" Адмірал Макаров, 2 субмарини проєкту 636 та носій зброї Піжма "Буян-М", "Урса майор", "Адмірал Ессен" та ракетний корабель "Каракурт" Сухий док затоплений та висушений

Нагадаємо, 11 жовтня у Військово-морських силах України повідомили, що попри успішні удари по російських кораблях, про паритет у Чорному морі ще не йдеться. Ворог має значну кількість ракетоносіїв із "калібрами".

19 жовтня росЗМІ написали, що український ракетний удар по Криму прийшовся на склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.