Військових РФ ушестеро частіше засуджують за вбивство і в 1,5 раза — за наркотики, — росЗМІ (інфографіка)

За інформацією журналістів, загальна чисельність засуджених російських військовослужбовців зросла на 40%, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року.

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Російські ЗМІ проаналізували статистику судового департаменту Верховного Суду за перші 6 місяців поточного року і дійшли висновку, що кількість вироків за обвинуваченнями в убивстві зросла вшестеро, вироків за водіння в стані сп'яніння стало втричі більше, а звинувачень за зберігання наркотиків — у півтора раза. Про це повідомляє російське медіа Astra.

Загальна чисельність засуджених військовослужбовців зросла на 40%, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. За період із січня по червень засудили 2694 особи, 1270 — за злочини проти військової служби, решту — за вбивства, крадіжки або зберігання заборонених речовин.

Злочини російських військових

У 2022 році проводилися судові дії щодо 1918 військовослужбовців, 543 судили за військові злочини.

Вироків за військові злочини загалом стало у два з половиною рази більше. До них відносять невиконання наказу, дезертирство, симуляцію хвороби, а також здачу в полон. Суди, за даними журналістів, не враховують поважних причин, через які військовослужбовці мають право залишити частину, водночас ігноруються роз'яснення Верховного суду.

Варто зазначити, що згадані статистичні дані не враховують правопорушення, скоєні "вагнерівцями", які приїхали з України та часто потрапляють у кримінальні зведення. Усе тому, що у них немає контракту з Міноборони. Хай там як, різке зростання насильницьких злочинів, скоєних військовими РФ, помітне.

Нагадаємо, що з танкістів ЗС РФ роблять штурмовиків, а відмовників утримують у покинутому будинку в селі.

Також повідомлялося, що окупанти скаржаться на те, що ЗСУ знищили всю техніку та особовий склад під Авдіївкою.