"Хочу попередити всіх "здунів": Данілов прокоментував заклики щодо поступок Росії

Секретар РНБО зазначив, що на окремих ресурсах почали закликати піти на поступки Москві у питанні мови та віри.

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Україна жорстко реагуватиме на поширення наративів щодо необхідності капітуляції України перед Росією. Про це в ефірі телемарафону 20 жовтня сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зауважив, що на окремих ресурсах почали закликати піти на поступки Москві щодо мовних та релігійних питань і попередив, що капітулянські наративи жорстко припинятимуться.

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РФ хоче розгорнути в Україні новий проєкт із проросійськи налаштованим населенням, — Данілов

"Останнім часом у наших месенджерах починає звучати, що нам потрібно здатися. Я хочу всіх "здунів" попередити: якщо вони і надалі продовжуватимуть запускати такі панічні меседжі, впроваджувати нам російську мову і повертати російських попів, майте на увазі, що відповідь від народу України буде дуже жорстка", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що 20 жовтня в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов звинуватив Росію у розв'язанні Третьої світової війни.

Раніше повідомлялося, що Олексій Данілов пояснив, що конфлікт в Ізраїлі з бойовиками ХАМАС може вплинути на розвиток повномасштабної війни в Україні.