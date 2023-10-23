Кубинські найманці продовжують поповнювати ЗС РФ, — InformNapalm (фото)

Група хакерів отримала підтвердження того, що щонайменше 3 нових найманці вступили до лав армії РФ. Кубинська влада не робить жодних зусиль, щоб зупинити потік вербування громадян.

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Українські хакери групи "Кібер Опір" провели розслідування і з'ясували, що РФ вербує кубинських найманців для участі у війні проти України. Про це повідомляє InformNapalm.

За даними джерела, ці факти спростовують заяви кубинської влади щодо "перекриття" каналу постачання найманців до РФ після скандалу, що розгорівся після виходу попереднього дослідження.

Хакери Кібер Опору отримали нові фото паспортів ще щонайменше 59 кубинців, які протягом 25 серпня — 29 вересня прибули до російського міста Тула з метою підписання контракту. Усі фото паспортів нової партії кубинських найманців закарбовані у PDF-файлі.

Щонайменше 11 із них пройшли крізь тульський військкомат уже після заяви кубинської влади про арешт учасників схеми і припинення каналу постачання найманців.

"Аналіз шляхів прибуття нових найманців показав, що не всі вони приїхали саме з Куби. Приміром, Яньєр Ернандез отримав закордонний паспорт 2017 року і перебував у РФ щонайменше з червня 2021 року", — ідеться в повідомленні.

Як повідомляє джерело, є й інший приклад — кейс із юним Ясером Алехандро Панекуе Лопезом, який чітко доводить, що Куба досі не перешкоджає потоку прибуваючих до РФ найманців, які підписують контракти з російською армією.

"Цей 19-річний хлопець мріяв стати фотографом, утім, бажання вибитися в люди, перспектива російського громадянства та примарні шалені (як для кубинця) кошти, які обіцяла Росія за участь у війні проти України, зробили з нього найманця", — пишуть розслідувачі.

З останньої зафіксованої партії кубинців, хактивісти отримали підтвердження того, що, щонайменше, вже 3 нових найманці вже в строю. Решта, можливо, ще проходять до оформлення і на стадії підписання контрактів.

Яінер Лабрада, 25.01.1985 р.н. прибув до Росії не пізніше 2 вересня, а 26 вересня вже опублікував фото у військовій формі ЗС РФ.

Яінер Лабрада

Хайме Кастілло, 17.09.1985 р.н. зі своїх сторінок прямо демонструє, як російські елітні підрозділи перетворюються на загони найманців.

Хайме Кастілло

Барбаро Атієс 04.12.1990 р.н., що лежить у військовій казармі на ліжку, в правому верхньому кутку висить десантний тільник, а в лівому нижньому — видно частину камуфльованої екіпіровки.

Барбаро Атієс

Виходячи з перерахованих вище фактів, заяв кубинського уряду про "припинення торгівлі людьми" і засудження найманства — недостатньо.

"Наразі не зафіксовано жодних реальних спроб кубинської влади репатріювати хоча б тих кубинців, чиї дані були встановлені та потрапили до численних публікацій зарубіжних ЗМІ", — додали джерела.

Також поки що немає доказів того, що Куба розпочала кримінальні провадження проти вже встановлених найманців.

"Але будь-які політичні рішення мають мати наслідки, і якщо Куба не перекриває потік найманців у Росію, які підписують контракти із ЗС РФ для того, щоб воювати проти України, то має бути відповідна реакція світової спільноти. Тому ми звертаємо увагу на ці чергові факти і докази вербування кубинців до лав російської армії", — додали активісти.

Нагадаємо, що на Кубі підтримали участь своїх громадян в агресії Росії проти України, але в разі, якщо ця участь — законно оформлена.

Раніше повідомлялося, що РФ набирає у свою армію сербських найманців і розміщує їх у житлових приміщеннях у Підмосков'ї з наміром створити повноцінну бригаду із сербських солдатів.