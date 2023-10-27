Вижив єдиний із підрозділу: прикордонники взяли в полон москвича (фото)
За даними ДПСУ, полонений зізнався, що пішов на війну, щоб заробити, адже йому платять 200 тисяч рублів на місяць.
Солдати прикордонної бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу під час операції з ліквідації ворожих позицій на Сватівському напрямку захопили в полон професійного солдата, який служив у лавах російської армії. Про це повідомила Держприкордонслужба.
Окупант виявився громадянином Російської Федерації і проживав у Москві. Під час розмови, він розкрив, що своїм рішенням вступити в армію переслідував фінансові мотиви, прагнучи заробити близько 200 тисяч рублів.
"Саме стільки щомісяця Кремль платить за вбивство українців. Також полонений підтвердив, що разом із регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують ув'язнених із підрозділів "Шторм" і "Чорна мамба", — йдеться в повідомленні.
У джерелі додали, що полоненому пощастило залишитися єдиним живим зі свого підрозділу і тепер він поповнить обмінний фонд.
Нагадаємо, що бійці роти ударних БпЛА "Шершні Довбуша" з 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша за допомогою дрона взяли в полон російського окупанта.
Раніше повідомлялося, що 90% українських військовослужбовців, які побували в полоні, зазнали жорстокого поводження і тортур. Є випадки загибелі або вбивств у місцях несвободи, де утримувалися українські військовополонені.