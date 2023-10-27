Постраждали 6 осіб: на території Єгипту впали дрон і снаряд, — Reuters

За словами журналістів, БПЛА влучив у будівлю, прилеглу до лікарні, у місті Табі, а снаряд влучив біля електростанції в пустельному районі міста Нувейба.

Related video

Під час військових зіткнень між ХАМАСом та Ізраїлем у двох курортних містах Єгипту сталися вибухи. За останньою інформацією, шестеро людей постраждали. Про це повідомляє видання Reuters.

За словами полковника Гаріба Абдель-Хафеза, представника єгипетської армії, рано вранці "невстановлений безпілотник" влучив у будівлю, що примикає до лікарні в місті Таба. Місто Таба, зі свого боку, розташоване на кордоні з Ізраїлем.

Ще один снаряд влучив недалеко від електростанції в безлюдному районі міста Нувейба, що розташоване приблизно за 70 кілометрів від кордону.

Наразі відповідальність за інцидент не взяла жодна зі сторін.

Варто зазначити, що Таба і Нувейба, розташовані на Синайському півострові в Єгипті, є відомими і популярними курортними містами.

Згідно із заявою Пентагону, у період із 17 до 24 жовтня військові бази США в Іраку та Сирії 13 разів атакували дронами і ракетами.

За інформацією NBS News, 20 американських військовослужбовців дістали незначні поранення 18 жовтня під час атаки на військову базу Ет-Танф у Сирії. Того ж дня ще чотирьох американських солдатів незначно поранили під час нападу безпілотників на базу Аль-Асад у західному Іраку.

Американські військові готуються і до захисту своїх баз, і до реагування на атаки, у разі потреби. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, сьогодні, 27 жовтня, було віддано наказ завдати високоточних ударів по двох об'єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на сході Сирії.