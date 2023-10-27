Будуть вживати заходів: Сеул попередив Москву про наслідки за співпрацю з КНДР

В МЗС Піденної Кореї заявили, що Сеул буде діяти, якщо РФ передасть Північній Кореї ракетні або збройні технології.

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Південна Корея попередила Російську Федерацію, що вона не буде сидіти склавши руки, якщо Кремль передасть ракетні технології Корейській Народній Демократичній Республіці. Про це 27 жовтня заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, повідомляє Yonhap.

Міністр закордонних справ Пак Джин відповів: "Так", коли депутат під час парламентської перевірки запитав його, чи інформувала Південна Корея Росію про те, що Сеул буде вживати заходів у відповідь, якщо Росія передасть Північній Кореї ракетні або збройні технології. Однак він не уточнив, які саме дії здійснить Південна Корея.

"Сполучені Штати заявили, що Пхеньян відправив до Москви понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами", — йдеться у публікації.

Заяви Пак Джин пролунали наступного дня після того, як Південна Корея, США та Японія опублікували спільне комюніке, яке рішуче засуджує угоду щодо зброї, яка суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН, і підтвердивши, що деякі постачання зброї завершено.

При цьому, глави МЗС Південної Кореї відмовився підтвердити розкриття США інформації про постачання зброї, пославшись на делікатність розвідувальних даних, але зазначив, що існують "різні підозрілі обставини".

Постачання зброї КНДР армії РФ

Росія і Північна Корея прагнуть зміцнити близькі відносини на тлі того, що вони вважають Захід ворожим і агресивним. У попередньому місяці Кім Чен Ин здійснив поїздку в РФ, де зустрівся із Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі обговорювалися питання військового співробітництва, включно з аспектами програми супутників Північної Кореї, а також вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 26 жовтня розвідка Британії повідомила, що зброю з КНДР уже доставлено на склади Росії. За даними відомства, якщо КНДР збереже нещодавні масштаби й темпи постачання військового обладнання у РФ — вона стане "одним із найбільш значних" іноземних постачальників зброї для Кремля.