"Не у всіх є гроші": в РНБО прокоментували ідею "платного" виїзду чоловіків за кордон

За словами Олексія Данілова, відповідну пропозицію народним депутатам варто було б вносити ще до початку повномасштабного вторгнення, а не зараз – у розпал війни.

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Днями у Верховній раді депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт, котрий дозволить виїздити за кордон всім чоловікам за разову плату. Таке рішення призведе до створення нерівних умов для українців, які будуть визначатися їхнім фінансовим станом. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Дуже не хотілося, щоб можна було б відкупляться від захисту нашої країни. Тим паче, що не у всіх людей є гроші", — каже секретар РНБО.

За словами Данілова, відповідна ситуація може бути дуже контроверсійною. Окрім того, він вважає, що таку пропозицію народним депутатам варто було б вносити ще до початку повномасштабного вторгнення, а не зараз – у розпал війни.

"Народні депутати мали б робити їх заздалегідь: в 2019, 2020, 2021 роках", — наголосив Данілов.

Також, на думку секретаря РНБО, таке рішення "не зовсім справедливе" і "варто уважно думати і розуміти, чим це може закінчитися".

"Щоб не сталося так, що ті люди, які мають статки, будуть своїх дітей відправляти за гроші за кордон, а ті люди, в яких немає статків, мають іти захищати країну", — наголосив він.

Чоловіків можуть почати випускати за кордон: подробиці

Нагадаємо, згідно із законопроєктом, чоловікам для виїзду за кордон у воєнний час знадобиться рахунок у державному банку України з гарантійним внеском у сумі, щонайменше, п'ять прожиткових мінімумів.

Тобто мінімальний внеск складає – 12 945 грн і поповнювати його потрібно щомісяця під час перебування за кордоном на 1306,5 грн, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.

Нагадаємо, що 17 жовтня чоловік купив "двійню" за 4 тисячі доларів, щоб незаконно виїхати до Румунії.

Також повідомлялося, що 16 жовтняприкордонники повідомили, скільки чоловіківщодня "ловлять" на кордоні. Найбільше спроб незаконного перетину кордону було навесні та влітку. Останнім же часом незаконних перетинів кордону за підробленими документами поменшало.