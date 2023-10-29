"Підвищені загрози": конфлікт на Близькому Сході може поширитися, — Салліван

За словами радника з нацбезпеки США, робиться все для того, щоб стримати бойовиків і запобігти конфлікту, що розростається. Вашингтон готовий відповідати на можливі загрози.

Related video

Конфлікт на Близькому Сході між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС незабаром може поширитися й на іншу частину регіону. Про це заявив радник із національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN 29 жовтня.

За його словами, у Вашингтоні бачать підвищений ризик того, що масштаб ескалації лише зростатиме найближчим часом. Наприклад, уже йдеться про те, що бойовики, підтримувані Іраном, продовжують атакувати бази США в регіоні.

"Ми пильні, тому що ми бачимо підвищені загрози нашим силам у всьому регіоні та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати це та запобігти цьому", — заявив Джейк Салліван.

Важливо

Ізраїль відмовився від повномасштабної операції в Газі за погодженням зі США, — NYT

Окремо було зазначено, що Вашингтон робить усе для того, щоб не допустити поширення конфлікту на Близькому Сході, але з кожним днем це дедалі складніше.

"Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт", — продовжив радник із національної безпеки.

У матеріалі повідомили, що минулого тижня американські сили завдали кілька авіаударів по двох об'єктах, які пов'язані зі збройними формуваннями на сході Сирії. Це була відповідь на серію ракетних ударів і атак БПЛА по американських силах у регіоні.

Якщо бойовики продовжать провокації, то у Вашингтоні обіцяють відповідні заходи.

"Я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", — заявив Джейк Салліван.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що Іран і його проксі готові до посилення конфлікту на Близькому Сході. На думку аналітиків із американського Інституту вивчення війни (ISW), Тегеран звинувачує в будь-якій подальшій ескалації війни США та Ізраїль, намагаючись у так зняти із себе будь-яку відповідальність.