ЗС РФ обстріляли Херсон: під удар потрапила маршрутка, є постраждалі (фото)

За даними начальника ОВА Романа Прокудіна, внаслідок ворожого обстрілу семеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Збройні сили Російської Федерації атакували автобус маршрутного таксі в Херсоні, внаслідок чого семеро людей постраждали. Про це в понеділок, 30 жовтня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Роман Прокудін.

Спочатку повідомлялося про чотирьох громадян, які дістали поранення внаслідок ворожої атаки. Однак пізніше в ОВА уточнили, що йдеться про сімох постраждалих. З них двоє чоловіків і п'ятеро жінок.

"36-річна херсонка отримала важкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості", — повідомив Прокудін.

В ОВА зазначили, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Обстріл України 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня ЗС РФ вдарили ракетою по передмістю Дніпра й атакували ударними дронами Черкаську та Хмельницьку області.

Після цього, вранці 30 жовтня, ЗС РФ обстріляли місто Одесу та передмістя. В Одеській ОВА повідомили про удар по судноремонтному заводу в Одеському районі, внаслідок чого постраждали четверо співробітників підприємства.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомляв про шість протикорабельних ракет "Онікс", які запустили по Одесі. За інформацією командування, по судноремонтному заводу вдарили трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".