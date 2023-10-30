"Вже у безпеці": з Авдіївки евакуювали вчительку Раїсу Іванівну з кішкою Машею (фото)

Жінка жила у зруйнованому будинку та відмовлялась виїжджати з міста попри небезпеку. Раніше вона викладала українську мову та літературу авдіївським дітям.

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З міста Авдіївка у Донецькій області 30 жовтня вдалося евакуювати вчительку Раїсу Іванівну та її кішку Машу, які стали відомі у соцмережах. Деталями поділилась пресслужба Національної поліції України.

"Жінка довго відмовлялася виїжджати із цього пекла, але врешті-решт погодилася. Зараз Раїса Іванівна вже в безпеці", — передала пресслужба.

У поліції подякували усім, хто долучився до евакуації, та тим, хто "щодня рятує життя людей".

Як передавав Фокус, Раїса Іванівна — мирна мешканка, яка залишалась в Авдіївці попри регулярні обстріли та штурми російських окупантів.

Відомо, що протягом 30 років вона викладала у місцевій школі українську мову та літературу. До евакуації вона жила разом з кішкою Машкою у зруйнованому будинку.

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш попередив, що ЗС РФ підтягують під Авдіївку свою техніку та перекидають туди особовий склад. З його слів, російські окупанти влаштували перегрупування та "проводять активності своєю піхотою".

30 жовтня командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Силам оборони вдалося "приземлити" черговий російський Су-25. Цей літак став вже шостим, знищеним на Авдіївському напрямі з 10 жовтня.