Втрати ЗС РФ перевищили 300 тисяч осіб, — Генштаб ЗСУ (інфографіка)

За даними командування, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила понад 5200 танків, більше 9800 бойових броньованих машин та майже 9600 одиниць автомобільної техніки.

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или оборони за останню добу на фронті ліквідували 870 російських військових. Про це повідомляє вранці 31 жовтня Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 615-ту добу від початку вторгнення ворога позбавили ще 148 одиниць військової техніки й озброєння.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, протягом минулого понеділка Сили оборони знищили 29 російських бойових броньованих машин, 25 артилерійських системі 21 танк.

Окрім того, українські бійці знищили 10 реактивних систем залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 35 одиниць автотехніки й автоцистерн, дві – спецтехніки військ Російської Федерації.

У небі захисники збили 21 ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Загальні втрати противника у війні з Україною

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 300 810 своїх військових.

Окрім того, Сили оборони загалом знищили 9804 російських бойових броньованих машин, 7227 артилерійських систем і 5211 танків.

Також в цілому українські воїни "демілітаризували" 844 реактивних систем залпового вогню, 562 засоби протиповітряної оборони, 9590 одиниць автотехніки й автоцистерн та 1016 одиниць спецтехніки військ РФ.

У Генштабі ЗСУ додали, що загалом наші захисники збили 5440 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та 1546 крилатих ракет.

Від початку повномасштабної війни армію країни-агресора також позбавили 324 вертольотів, 321 літака, 20 кораблів/катерів і підводний човен.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 30 жовтня повідомили, що Збройні Сили України розширили свою зону контролю на лівому березі Дніпра у Херсонській області.