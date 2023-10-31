Розвідувальний корабель Росії переслідував норвезьке судно біля Гренландії, – ЗМІ (фото)

Російське судно повторювало дії корабля Норвегії, наблизившись на відстань близько 200 метрів.

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Розвідувальний корабель "Янтарь" ВМФ РФ переслідував норвезьке науково-дослідне судно Kronprins Haakon у протоці Фрама. Про це повідомило видання NRK.

Інцидент відбувся 11 вересня між Гренландією та Шпіцбергеном. Це тривало 18 годин. Корабель "Янтарь", за інформацією видання, використовують для розвідки.

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У певний момент на радарі норвезького судна зафіксували російський корабель. Він перебував на відстані 370 метрів. Інший звіт свідчить про те, що "Янтарь" наближався на 200 метрів.

Холлгейр Магне Йогансен, капітан норвезького судна, ухвалив рішення вийти на зв'язок із росіянами. Він звернувся до екіпажу з проханням дотримуватися безпечної відстані. Представники "Янтаря" відповіли не одразу. Вони заявили, що їм "цікаво подивитися, як норвежці виконують операції".

Російське судно повторювало дії норвезького корабля. Капітан Kronprins Haakon не розуміє поведінку іншого корабля.

"Не можу знайти іншого пояснення, окрім того, що це спроба спровокувати нас або берегову охорону", – розповів він.

Кілька міністерств отримали інформацію щодо цього випадку. Усі вони погодилися, що "Янтарь" дотримувався правил судноплавства у міжнародних водах.

Вегард Норстад Фінберг, речник збройних сил Норвегії, берегова охорона перебувала неподалік упродовж усього часу. Він зазначив, що корабель росіян не перешкоджав норвежцям фізично. Тож, вони й надалі мали можливість здійснювати дослідницьку діяльність.

протока Фрама Фото: mapbox

Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці повідомили результати пошкодження газопроводу Balticconnector. За версією слідства, на морському дні виявлено слід від якоря судна Newnew Polar Bear.