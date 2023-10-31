"Ти бачиш? Дивися!": поліція перевірила, чи не п'яний військовий з контузією (відео)

Обурений військовослужбовець пообіцяв одному з патрульний, що проситиме про його мобілізацію у свою роту. У відомстві заявили, що процедура була добровільною.

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Поліціянти змусили проходити тест на сп’яніння військового, який отримав контузію на фронті. Відповідними кадрами 30 жовтня поділився військовий з позивним "Штірліц" та полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Знаю велику кількість поліціянтів, які воюють на передовій, але не відрізнити воїна з контузією, затримати його і відправити його на задування… Ну як так… Ну чому?", — написав він.

Штефан виразив сподівання, що керівництво відомства розбереться з інцидентом та дасть пояснення.

На оприлюдненому відео чоловік у військовій формі емоційно розмовляє з двома патрульними, показуючи їм нульові показники на алкотестері.

"Бачиш? Ти бачиш? Дивися!", — каже він одному з правоохоронців.

Військовий розповідає, що поза кадром один з поліціянтів обіцяв йому отримати повістку. Чоловік завірив, що вони воюватимуть на передовій разом.

"Я буду дуже просити, щоб тебе відправили саме до мене в роту", — додає захисник.

Реакція поліції

Інцидент 31 жовтня пояснила пресслужба поліції Житомирської області. У публікації йдеться, що правоохоронці зупинили машину через розворот у забороненому місці.

"За кермом перебував чоловік, у якого не було при собі посвідчення водія. З метою перевірки на стан сп’яніння поліціянти запропонували йому пройти відповідне обстеження", — розповіли у відомстві.

Пресслужба підкреслила, що чоловік погодився та пройшов тестування добровільно.

"Поліціянти виконували обов’язки, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху та заходів примусу не застосовували", — зазначено в пості.

У поліції додали, що обстеження на стан сп’яніння — це процедура, яка офіційно встановлює стан водія та підтверджує, що він може безпечно керувати машиною.

Публікація пресслужби поліції від 31 жовтня Фото: Скриншот

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