Окупанти евакуюють деякі "держустанови" з документами з лівого берега Дніпра на Херсонщині, – ОВА (відео)

За словами спікера ОВА Олександра Толоконнікова, місцеві мешканці чули розмови росіян, які обговорюють плани втечі з регіону з награбованим майном.

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Російські загарбники проводять евакуацію "держустанов" з документами з лівого берега Дніпра в Херсонській області. В ефірі телеканалу КИЇВ24 речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив подробиці.

За його словами, наразі окупанти дуже знервовані та занепокоєні своїм становищем на лівому березні Дніпра. Місцеві мешканці чули розмови росіян, які обговорюють плани втечі з регіону. Залишати Херсонщину російські загарбники мають намір із награбованим майном.

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"Вони покинуті дома забили награбованим", — пояснив посадовець.

Олександр Толоконніков зазначив, що нині відбувається евакуація деяких "держустанов" з лівого берега. Ймовірно, у такий спосіб окупанти прагнуть зберегти деякі документи.

"Вони зараз дуже жорстоко відносяться до наших людей. Рвуть українські паспорти наших людей", — повідомив він.

Ситуація на Херсонщині

Дрон Нацгвардії 31 жовтня знищив РСЗВ "Град" ЗС РФ. Російська установка "Град" зуміла відстріляти по українських позиціях. Втім, після цього отримала "покарання" від FPV-дрона Сил оборони України.

Під Кринками ЗСУ знищили три БТР російських загарбників. Російська армія втратила бронемашини, у яких сумарно могли перебувати близько 30 од. живої сили. Удари по техніці вартістю більш як 150 тис. дол. завдали FPV-дронами.

Нагадаємо, 30 жовтня експерти розповіли, що перекидати понтони можна у районі села Львове на Херсонщині. У жовтні, як пояснили військові оглядачі, у локації збільшилася кількість військових.