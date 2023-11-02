Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою: працювала ППО, є руйнування

Уламки ракети впали в одному з районів області, через що виникла пожежа і є пошкодження цивільних будинків.

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Російські окупанти вночі 2 листопада атакували Дніпропетровську область ракетою. Її перехопила протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба з ПвК "Схід" збили в області ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі", — проінформував голова ОВА.

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Він також зазначив, що російські окупанти вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, що Україна збільшила кількість комплексів ППО цього року у 2-2,5 рази в порівнянні з попереднім роком. Але цього все одно ще недостатньо, щоб охопити всю країну, а війна в Україні виявила необхідність багатошарової ППО.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Генічеську на Херсонщині 1 листопада пролунали вибухи. "Прилетіло" по штабу ЗС РФ "Днепр", де саме проходила нарада. Нещодавно штаб очолив російський генерал Теплинський, командувач ПДВ РФ.