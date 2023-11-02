Більше маневрів: західні експерти назвали засоби для прориву ЗСУ російської оборони

Оглядач Джон Феррарі зазначив, що в українській армії необхідно створити бронетанкові дивізії, які складаються з бригад танків і БМП, артилерійської бригади, бригади матеріально-технічного забезпечення, а також інженерних підрозділів і ППО.

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Війна в Україні зайшла в глухий кут і перейшла у фазу битви на виснаження за сценарієм Першої світової війни. Одна з причин полягає в тому, що західні союзники не надали достатньо засобів, що дають змогу вести маневрену війну. Таку думку висловив військовий оглядач Джон Феррарі в матеріалі Defence News.

"Для того, щоб вести цю війну, Україна повинна вміти стріляти, рухатися і спілкуватися. Незважаючи на брак боєприпасів, НАТО надає Україні можливість стріляти, навіть якщо з урахуванням рівня витрат потрібно все більше снарядів і ракет", — пише експерт.

За його словами, українські війська добре забезпечені засобами зв'язку — той самий Starlink. Однак чого не вистачає, так це достатньо мобільних засобів для швидких військових маневрів.

Феррарі наводить як приклад армію США, яка має такі формування, як бронетанкові дивізії. Вони складаються з трьох-чотирьох маневрених бригад танків і бойових машин піхоти, артилерійської бригади, бригади матеріально-технічного забезпечення і ще однієї бригади інших засобів забезпечення — інженерних, сигнальних і ППО.

Експерт доходить висновку, що українській армії теж необхідні аналогічні з'єднання, однак для їх створення знадобиться чимало часу. І навіть якщо Конгрес США виділить запитуване президентом Джо Байденом фінансування, передавання необхідного обладнання та створення таких дивізій займе кілька років.

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"Якщо говорити більш конкретно, то армія повинна передати Україні техніку в кількості однієї дивізії. Кількість техніки в дивізії — це не якась довільна цифра. Вона безпосередньо пов'язана з поточною чисельністю армії, яка зазнає труднощів із підтриманням структури через те, що переживає одну з найтяжчих криз мобілізації", — зазначив Феррарі, натякаючи на брак особового складу в лавах ЗСУ.

Насамкінець експерт наголосив, що для майбутнього успіху українського контрнаступу США мають передати Україні озброєння і техніку вартістю в одну дивізію. У довгостроковій перспективі це буде невелика ціна за те, щоб допомогти українцям перемогти російських загарбників, підсумував Феррарі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist 1 листопада заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, а для перемоги Києву необхідна суттєва перевага в технологіях.