Мобілізація в Україні: чи може роботодавець вручити повістку працівнику

Юристка Тетяна Козян зауважила, що на роботодавців покладається контроль за своєчасним прибуттям військовозобов'язаного до місця, визначеного повісткою, але порядок такого контролю не регламентований жодним чином.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні діє загальна мобілізація. Окрім працівників військкоматів, повістку військовозобовʼязаному можуть видати також представники СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки та органів місцевого самоврядування. Чи має право роботодавець вручати повістки у коментарі РБК-Україна розповіла юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

За її словами, в Україні керівники підприємств все ж мають право вручати повістки працівникам.

Юристка зауважила, що роботодавцям доручено здійснювати нагляд за вчасним прибуттям військовозобов'язаного до місця, вказаного в повістці, проте спосіб цього контролю не регламентований жодним чином.

"Якщо роботодавець отримує розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до ТЦК та СП", — заявила Козян.

За словами експертки, за порушення цих зобов'язань роботодавці підпадають під адміністративну відповідальність.

В разі порушення під час воєнного стану, передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень).

"Рішення про накладання штрафу за порушення ухвалює керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – пояснює юристка.

Нагадаємо, деякі військовозобов'язані українці можуть отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. Право на таку відстрочку мають чоловіки та жінки, які доглядають за трьома або більше неповнолітніми дітьми. Також її отримають особи, у яких близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання заходів із нацбезпеки країни.