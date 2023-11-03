Заплутався в дротах і вибухнув у дворі: жителі Харкова про наслідки атаки БПЛА (фото)

Одним із постраждалих від нічного обстрілу виявився власник СТО. Усю ніч він обдзвонював клієнтів, чиї автомобілі згоріли. Також пошкоджено будівлю залізничного коледжу та житлові будинки.

Related video

3 листопада російські окупанти атакували Харків у нічний час доби, що призвело в результаті до колосальних наслідків. Місцеві жителі розповіли, як провели цю небезпечну ніч, передає ТСН.

Для обстрілу противник використовував дрони-камікадзе іранського виробництва. Зафіксовано щонайменше чотири "влучання", які й призвели до пожеж у місті. Горіли будинки, адміністративні споруди, а також СТО.

Власник станції техобслуговування автомобілів Олександр Старченко в коментарі журналістам розповів, що рятувальники всю ніч намагалися загасити полум'я. Місцевий житель зазначив, що через російську атаку він втратив бізнес і всю ніч обдзвонював клієнтів, чиї автомобілі згоріли.

Жителі Харкова розповіли про наслідки нічної атаки Фото: Поліція Харківщини

Також атака дронів пошкодила будівлю залізничного коледжу, про що розповів мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, стіни повністю розсипалися на одному з поверхів, тому рятувальники їх демонтували.

"Це навчальний заклад. Тут нікого немає і не було. Тому знаєте дивно говорити, що якісь військові об'єкти росіяни таки атакують. Пошкоджено багато дахів, будемо працювати", — заявив міський голова.

Жителі Харкова розповіли про наслідки нічної атаки Фото: Ігор Терехов/telegram Жителі Харкова розповіли про наслідки нічної атаки Фото: Ігор Терехов/telegram

Для місцевого населення ніч теж була непростою, про що вони розповіли в коментарі журналістам. Олена Бобро мешкає недалеко від місця, де стався інцидент. У її будинку побило дах і кона, а тепер доводиться справлятися з наслідками ударів противника.

Перші вибухи привели її в ступор і вона сидячи на ліжку не розуміла, куди йти на вихід.

Жителі Харкова розповіли про наслідки нічної атаки Фото: Поліція Харківщини

Також БПЛА пошкодив будинок Олександра Пащенка. Він розповідає, що дрон заплутався в електродротах, після чого вибухнув просто у дворі.

"У мене тут десь "бендери" є? БТР, бл**ь? Навіщо ви це зробили? Паркан був гарний, немає його вже — випарувався", — розповідає житель Харкова.

Унаслідок атаки 8 громадян звернулися по медичну допомогу. Серед них двоє дітей.

Жителі Харкова розповіли про наслідки нічної атаки Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Shahed. За його словами, війська противник продовжить наносити удари частіше, у міру наближення зими. Водночас, Україна має намір відповідати на терор.