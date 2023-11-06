Росіяни створили в окупації чат-бот для доносів на "зрадників", — ЦНС

За даними підпілля, на тимчасово окупованих територіях України росіяни шукають зрадників і навіть пропонують за це грошову компенсацію.

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На тимчасово окупованих територіях України Російська Федерація активно шукає громадян, які співпрацюють із Силами оборони. Про це 5 листопада повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

За інформацією опору, окупанти створили чат-бот для анонімних доносів на членів підпілля.

"І навіть пропонує за це гроші. Однак ця ідея марна, адже ворог живе на наших землях і кожен чекає на момент визволення", — зазначили в ЦНС.

Окупаційна влада закликає "повідомляти" росіян про членів національного спротиву та передавати інформацію про так званих колаборантів. У Центрі закликали наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, спамити цей чат-бот.

Ситуація на окупованих територіях

За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, за законами РФ, люди на тимчасово окупованих територіях без російського паспорта є іноземними громадянами і можуть проживати у своїх будинках тільки до 1 липня 2024 року. Далі їх зможуть штрафувати і депортувати. Виявляти "порушників" російських законів будуть уже з 1 січня.

"При цьому чоловікам разом із російським паспортом видають повістку у ворожий військкомат. Крім примусової паспортизації на ТОТ почалася повноцінна мобілізація", — повідомив Федоров.

Окрім цього, 3 листопада повідомлялося, що рівень бідності на тимчасово окупованих територіях України продовжує зростати через дії противника. За інформацією підпілля, противник не тільки не розв'язує проблеми місцевих мешканців, а й провокує нові конфлікти між ними. Соціальна напруга зростає.