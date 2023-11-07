"Дурні снаряди": у розвідці Естонії порахували, скільки боєприпасів може виробляти РФ

За словами глави естонської розвідки Антса Ківісельга, росіяни здійснюють практично безперервне виробництво на своїх заводах.

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Росіяни мають можливість випускати приблизно 1,5 мільйона боєприпасів щомісяця. Про це розповів глава естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Згідно з його заявою, перед початком повномасштабного вторгнення у російських збройних сил було 9 тисяч танків і 36 тисяч бронетранспортерів.

"Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно це величезна кількість — 3 тисячі танків і 12 тисяч БТР. Крім того, вони мають великі запаси боєприпасів — сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйона боєприпасів на місяць", — розповів Ківіскльг.

При цьому він підкреслив, що це базова оцінка. Росіянам вдавалося виробляти таку кількість боєприпасів до початку військових дій. Проте зараз вони активізували майже постійне виробництво на своїх заводах, що означає, що вони здатні виробляти навіть більші обсяги снарядів.

"Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані "дурні снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виробляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії" , — додав глава естонської розвідки.

Нагадаємо, що військові аналітики зазначають, що Російська Федерація змогла збільшити свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах.

Російська армія знову починає обстрілювати електростанції та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі у військ РФ є сотні ракет і безпілотників.