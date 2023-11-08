Україна має план продовження бойових дій, попри труднощі з контрнаступом, — Зеленський

Президент України запевнив, що Сили оборони України все ще намагатимуться досягти результатів на полі бою цього року.

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Україна має план продовження бойових дій, попри труднощі з контрнаступом, а також те, що західні лідери зараз зайняті конфліктом на Близькому Сході. Про це виступаючи по відеозв'язку на конференції Reuters NEXT у Нью-Йорку сказав президент України Володимир Зеленський.

Він запевнив, що Сили оборони Ураїни все ще намагатимуться досягти результатів на полі бою цього року — і що він упевнений, що вони досягнуть успіху.

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"Україна продовжить наступ цього й наступного року, попри те, що зараз наш наступ переживає труднощі. У нас є план, у нас є конкретні міста, конкретні напрямки, у нас є мета, куди ми підемо, в якому напрямі наступатимемо" , — запевнив Зеленський.

Зеленський наголосив на необхідності українців залишатися єдними, у чому, за його словами, західні лідери можуть допомогти, оскільки війна триває, наближається зима авіаударів і виникають питання щодо стійкості західної військової допомоги.

На цьому ж заході президент України говорив про те, що його країна може гарантувати: післявоєнне відновлення буде вільним від корупції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Ізраїлю. Причиною цього називають витік інформації.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про відсутність суперечок із Залужним. За словами Єрмака, наразі немає різних позицій щодо війни РФ проти України.